Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?
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Додано: Чет 23 чер, 2022 23:08
Re: ПриватБанк
Нагадайте, давно не користувався Приватом...
Треба було поповнити готівкою кредитку, пластика з собою немає. В терміналі комісія.
Для поповнення без комісії що можна було використати, копилку чи приват вклад?
Додано: Чет 23 чер, 2022 23:20
Додано: Чет 23 чер, 2022 23:33
Але треба пластик (прихватівський, хоч якийсь), щоб дало його поповнити. Для свині, напевно, простіше за все було б через іншу банку прогнати.
Додано: Чет 23 чер, 2022 23:42
ну якщо є КДВ, а я так зрозумів якась карта привату у людини все ж таки є - немає саме кредитки уні, то приват авторізує у терміналі (якщо не помиляюсь, то можно авторізуватись у терміналі по QR коду та приват24).
В крайньому випадку, як ви і сказали, для "свині", у якої завжди є купа інших карток , можна перегнати з іншого банку, де вихід безкоштовний (на уні заходить безкомісійно).
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:23
Re: ПриватБанк
Подскажите, плз, если в приват24 выбрать "закрыть карту", то закроется ли вместе с ней счет, к которому она привязана?
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:24
Re: ПриватБанк
Год назад - да. И на почту пришлют бумагу о закрытии счета.
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:49
Re: ПриватБанк
dr_morgenstern, там есть два пункта:
— закрыть текущую карту // доступно, если к счёту привязано несколько активных карт
— закрыть все карты вместе с счётом // доступно, если за счётом закреплена только одна карта.
Додано: Суб 25 чер, 2022 12:12
Re: ПриватБанк
Благодарю за ответы!
Как я понимаю, если закрыть единственную карту, то в приват24 пускать перестанет? Или через 45 дней только?
Вообще задача такая: закрыть все счета (у клиента только универсалка), но сохранить возможность использования ецп.
Додано: Суб 25 чер, 2022 18:59
dr_morgenstern
Ну так ецп год живет не зависимо от ваших отношений с банком.
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:20
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно получить вторую ГРН. КДВ одна уже есть?
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