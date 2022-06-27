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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:28
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно получить вторую ГРН. КДВ одна уже есть?
Можно.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:00
скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
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