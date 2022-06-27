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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:28

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно получить вторую ГРН. КДВ одна уже есть?

Можно.
lara_08
 
Повідомлень: 223
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:00

Re: ПриватБанк

скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
gonzo
 
Повідомлень: 273
З нами з: 05.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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  #<1 ... 9899100101
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