Можно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:28
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:00
Re: ПриватБанк
скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:00
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