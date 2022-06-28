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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:28
olgerd написав:
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно получить вторую ГРН. КДВ одна уже есть?
Можно.
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lara_08
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:00
скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
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gonzo
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Додано: Пон 27 чер, 2022 16:00
gonzo написав:
скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
Після 15к знов робили 30к.
А чи змінювали після цього - взнаємо 01.07 ))
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tmp01
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:52
Потом вернули слова на 15
Сейчас лимит на карту отправителя 15 и на получателя 30
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Vadim1212
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:18
а если пополнить с гривневой КДВ свой кошелек PayPal в долларах, то конвертация будет по карточному курсу 32.79?
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Andey
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:22
Andey написав:
а если пополнить с гривневой КДВ свой кошелек PayPal в долларах, то конвертация будет по карточному курсу 32.79?
А его нельзя пополнить с гривневой карты, запрещено НБУ.
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antey718
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:25
А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?
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Andey
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:32
Andey написав:
А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?
Вот вам прямым текстом здесь и напишут все пути )
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antey718
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Додано: Вів 28 чер, 2022 10:48
Andey написав:
А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?
Так это уже схематоз и спекуляция, з̶а̶ ̶э̶т̶о̶ ̶и̶ ̶с̶е̶с̶т̶ь̶ ̶м̶о̶ж̶н̶а!
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Amethyst
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