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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:28

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно получить вторую ГРН. КДВ одна уже есть?

Можно.
lara_08
 
Повідомлень: 223
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Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 15:00

Re: ПриватБанк

скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали
gonzo
 
Повідомлень: 274
З нами з: 05.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 16:00

  gonzo написав:скільки наразі ліміт на виход за кордон 15 чи 30к? декілька разів змінювали

Після 15к знов робили 30к.
А чи змінювали після цього - взнаємо 01.07 ))
tmp01
 
Повідомлень: 965
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:52

Потом вернули слова на 15
Сейчас лимит на карту отправителя 15 и на получателя 30
Vadim1212
 
Повідомлень: 23
З нами з: 22.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:18

а если пополнить с гривневой КДВ свой кошелек PayPal в долларах, то конвертация будет по карточному курсу 32.79?
Andey
 
Повідомлень: 1169
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:22

  Andey написав:а если пополнить с гривневой КДВ свой кошелек PayPal в долларах, то конвертация будет по карточному курсу 32.79?

А его нельзя пополнить с гривневой карты, запрещено НБУ.
antey718
 
Повідомлень: 757
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Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:25

А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?
Andey
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:32

  Andey написав:А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?

Вот вам прямым текстом здесь и напишут все пути )
antey718
 
Повідомлень: 757
З нами з: 03.08.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 10:48

  Andey написав:А как тогда перевести гривну в доллар по карточному курсу? (я согласен по 15К в день конвертировать) какие каналы есть?

Так это уже схематоз и спекуляция, з̶а̶ ̶э̶т̶о̶ ̶и̶ ̶с̶е̶с̶т̶ь̶ ̶м̶о̶ж̶н̶а! :mrgreen:
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 153 раз.
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  #<1 ... 9899100101
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