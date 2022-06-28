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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36
Andey написав:
по 15К в день
лимит в месяц
пайпал прикрыли в конце апреля
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:03
Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
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