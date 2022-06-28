лимит в месяц
пайпал прикрыли в конце апреля
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:03
Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:46
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen, Игорь Алексеевич і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|