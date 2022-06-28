лимит в месяц
пайпал прикрыли в конце апреля
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:03
Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:46
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:11
Re: ПриватБанк
Сразу же после жалобы в НБУ, нашлась купюра 100$, которую якобы изъяли в терминале еще в ноябре. На днях даже обещают вернуть в то же отделение. У кого был похожий опыт, требуют от меня написать от руки какой-то акт приема передачи, это очередная самодеятельность от банка или почему нет напечатанного шаблона, как там НБУ регламентирует эту процедуру ?
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:57
В том то и дело что НБУ никак не регламентирует эту процедуру. Эта процедура д.б. урегулирована внутренним положением самого банка. Если жесткого регламента нет - то допускаются и акты приема-пердачи "написанные на коленке". Им нужно чтобы у них остался след что вы у них получили то что они учитывают как "внебалансовый" актив.
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