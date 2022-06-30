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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36

Re: ПриватБанк

  Andey написав:по 15К в день

лимит в месяц
пайпал прикрыли в конце апреля
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:03

Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:46

  Hemi написав:Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?

Недели две назад обычную выдали, голдов не было.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:11

Re: ПриватБанк

  SILVER_UA написав:Написал в НБУ еще.

Сразу же после жалобы в НБУ, нашлась купюра 100$, которую якобы изъяли в терминале еще в ноябре. На днях даже обещают вернуть в то же отделение. У кого был похожий опыт, требуют от меня написать от руки какой-то акт приема передачи, это очередная самодеятельность от банка или почему нет напечатанного шаблона, как там НБУ регламентирует эту процедуру ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 14:57

  SILVER_UA написав:
  SILVER_UA написав:Написал в НБУ еще.

Сразу же после жалобы в НБУ, нашлась купюра 100$, которую якобы изъяли в терминале еще в ноябре. На днях даже обещают вернуть в то же отделение. У кого был похожий опыт, требуют от меня написать от руки какой-то акт приема передачи, это очередная самодеятельность от банка или почему нет напечатанного шаблона, как там НБУ регламентирует эту процедуру ?

В том то и дело что НБУ никак не регламентирует эту процедуру. Эта процедура д.б. урегулирована внутренним положением самого банка. Если жесткого регламента нет - то допускаются и акты приема-пердачи "написанные на коленке". Им нужно чтобы у них остался след что вы у них получили то что они учитывают как "внебалансовый" актив.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:32

прошу поради

Є людина, клієнт ПБ, знаходиться закордоном і приїхати не може.

Сім-картка, на яку зареєстрований в ПБ, відсутня, номер телефону не пам'ятає.
Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.

Має дійсні картки ПБ(кредитка з 0, для виплат тощо), які може передати в Україну.
Є можливість передати закордон нову (не з фінансовим номером) сімку.

Питання: як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
Дякую.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:46

  TipTop написав:Є людина, клієнт ПБ, знаходиться закордоном і приїхати не може.

Сім-картка, на яку зареєстрований в ПБ, відсутня, номер телефону не пам'ятає.
Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.

Має дійсні картки ПБ(кредитка з 0, для виплат тощо), які може передати в Україну.
Є можливість передати закордон нову (не з фінансовим номером) сімку.

Питання: як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
Дякую.

по идее с картой в банкомат/теминал привата - меню сменить финансовый номер, потом уже с ним регистрироватся в приват24.
vanok
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:48

vanok
теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 08:51

  TipTop написав:vanok
теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема

та не просто запросит пин по карте..., было так, в поддержке уточнить надо
vanok
 
Повідомлень: 271
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  #<1 ... 99100101102
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