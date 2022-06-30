|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:36
Andey написав:
по 15К в день
лимит в месяц
пайпал прикрыли в конце апреля
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:03
Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:46
Hemi написав:
Як зараз у банка справи з болванками під Універсальні картки? Можна отримати у відділенні чи парять Дігітал?
Недели две назад обычную выдали, голдов не было.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1430
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:11
SILVER_UA написав:
Написал в НБУ еще.
Сразу же после жалобы в НБУ, нашлась купюра 100$, которую якобы изъяли в терминале еще в ноябре. На днях даже обещают вернуть в то же отделение. У кого был похожий опыт, требуют от меня написать от руки какой-то акт приема передачи, это очередная самодеятельность от банка или почему нет напечатанного шаблона, как там НБУ регламентирует эту процедуру ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 14:57
SILVER_UA написав: SILVER_UA написав:
Написал в НБУ еще.
Сразу же после жалобы в НБУ, нашлась купюра 100$, которую якобы изъяли в терминале еще в ноябре. На днях даже обещают вернуть в то же отделение. У кого был похожий опыт, требуют от меня написать от руки какой-то акт приема передачи, это очередная самодеятельность от банка или почему нет напечатанного шаблона, как там НБУ регламентирует эту процедуру ?
В том то и дело что НБУ никак не регламентирует эту процедуру. Эта процедура д.б. урегулирована внутренним положением самого банка. Если жесткого регламента нет - то допускаются и акты приема-пердачи "написанные на коленке". Им нужно чтобы у них остался след что вы у них получили то что они учитывают как "внебалансовый" актив.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:32
Є людина, клієнт ПБ, знаходиться закордоном і приїхати не може.
Сім-картка, на яку зареєстрований в ПБ, відсутня, номер телефону не пам'ятає.
Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.
Має дійсні картки ПБ(кредитка з 0, для виплат тощо), які може передати в Україну.
Є можливість передати закордон нову (не з фінансовим номером) сімку.
Питання: як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
Дякую.
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:46
TipTop написав:
Є людина, клієнт ПБ, знаходиться закордоном і приїхати не може.
Сім-картка, на яку зареєстрований в ПБ, відсутня, номер телефону не пам'ятає.
Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.
Має дійсні картки ПБ(кредитка з 0, для виплат тощо), які може передати в Україну.
Є можливість передати закордон нову (не з фінансовим номером) сімку.
Питання: як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
Дякую.
по идее с картой в банкомат/теминал привата - меню сменить финансовый номер, потом уже с ним регистрироватся в приват24.
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:48
vanok
теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:51
TipTop написав:vanok
теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
та не просто запросит пин по карте..., было так, в поддержке уточнить надо
-
vanok
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 12.02.13
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 чер, 2022 08:52
справді? тоді ок, пін відомий.
-
TipTop
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 26.05.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|