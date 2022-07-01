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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:33

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
До войны этот вопрос можно было решить через поддержку с видеоидентификацией по Viber. Сейчас чат то ли работает, то ли нет — надо пробовать. В крайнем случае это надо звонить из-за заграницы в банк.

  TipTop написав:теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
Нет. Подтверждение придёт на новый номер телефона.
Также можно в качестве финансового номера указать зарубежный номер телефона.

  TipTop написав:Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.
Она должна быть не просто привязана, а указана в качестве финансовой почты. Поддержка через почту предоставляются также, как и через чат — может быть не доступна.

Итого.
Пусть пробует восстановить доступ самостоятельно, обратившись в поддержку банка.
Если ничего не получится, то пусть передаст карточку Вам для дальнейшего изменения номера телефона в банкомате ПриватБанка.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:02

Re: ПриватБанк

Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:15

  Oktawa написав:Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?

Конечно будет комиссия.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:32

Re: ПриватБанк

С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?
tmp01
 
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  #<1 ... 100101102103
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