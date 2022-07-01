До войны этот вопрос можно было решить через поддержку с видеоидентификацией по Viber. Сейчас чат то ли работает, то ли нет — надо пробовать. В крайнем случае это надо звонить из-за заграницы в банк.
Нет. Подтверждение придёт на новый номер телефона.
Также можно в качестве финансового номера указать зарубежный номер телефона.
Она должна быть не просто привязана, а указана в качестве финансовой почты. Поддержка через почту предоставляются также, как и через чат — может быть не доступна.
Итого.
Пусть пробует восстановить доступ самостоятельно, обратившись в поддержку банка.
Если ничего не получится, то пусть передаст карточку Вам для дальнейшего изменения номера телефона в банкомате ПриватБанка.