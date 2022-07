Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:32

С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.

И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:

Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.



У кого-то еще есть, это массовая проблема?