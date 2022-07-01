RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:33

Re: ПриватБанк

  TipTop написав:як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
До войны этот вопрос можно было решить через поддержку с видеоидентификацией по Viber. Сейчас чат то ли работает, то ли нет — надо пробовать. В крайнем случае это надо звонить из-за заграницы в банк.

  TipTop написав:теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
Нет. Подтверждение придёт на новый номер телефона.
Также можно в качестве финансового номера указать зарубежный номер телефона.

  TipTop написав:Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.
Она должна быть не просто привязана, а указана в качестве финансовой почты. Поддержка через почту предоставляются также, как и через чат — может быть не доступна.

Итого.
Пусть пробует восстановить доступ самостоятельно, обратившись в поддержку банка.
Если ничего не получится, то пусть передаст карточку Вам для дальнейшего изменения номера телефона в банкомате ПриватБанка.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4499
З нами з: 08.03.18
Подякував: 485 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:02

Re: ПриватБанк

Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?
Oktawa
 
Повідомлень: 490
З нами з: 08.11.17
Подякував: 458 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:15

  Oktawa написав:Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?

Конечно будет комиссия.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:32

Re: ПриватБанк

С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?
tmp01
 
Повідомлень: 968
З нами з: 14.03.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:26

  Oktawa написав:Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?

Ще вчора не було, сьогодні вже є. Сам цю схему використовував регулярно. А тепер - зась.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:35

  tmp01 написав:С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?

Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24 :mrgreen:
Ferlakur
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:38

  Ferlakur написав:
  tmp01 написав:С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?

Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24 :mrgreen:

Ясно))
Та ладно бы внешние платежи уронили, а это же внутренние, базовый функционал))

Странно, что Приват нигде не пишет о такой проблеме...
Моно в этом плане молодец, стал в приложении писать о сбоях.
tmp01
 
Повідомлень: 968
З нами з: 14.03.12
Подякував: 127 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:47

В зв'язку з поверненням горіхів у Альфи виникало питання, чи зараз існує вариант поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ без сплати комісії?
Arbitr
 
Повідомлень: 163
З нами з: 07.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:49

  Ferlakur написав:
  tmp01 написав:С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?

Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24 :mrgreen:

А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:52

  lloydbanksua написав:
  Ferlakur написав:
  tmp01 написав:С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.

У кого-то еще есть, это массовая проблема?

Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24 :mrgreen:

А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.

Так может лимиты все выбрали в прошлом месяце, сегодня вот обновились.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4264
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arbitr, candidat, Ferlakur, Koticoff і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (915)
01.07.2022 15:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.