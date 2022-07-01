ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 чер, 2022 10:33
TipTop написав:
як відновити доступ до П24 без відвідин відділення ПБ?
До войны этот вопрос можно было решить через поддержку с видеоидентификацией по Viber. Сейчас чат то ли работает, то ли нет — надо пробовать. В крайнем случае это надо звонить из-за заграницы в банк.
TipTop написав:
теж так думав, але ж при цьому спочатку має прийти смс на старий номер, а старої сімки нема
Нет. Подтверждение придёт на новый номер телефона.
Также можно в качестве финансового номера указать зарубежный номер телефона.
TipTop написав:
Є прив'язана ел.пошта, доступ до пошти є.
Она должна быть не просто привязана, а указана в качестве финансовой почты. Поддержка через почту предоставляются также, как и через чат — может быть не доступна.
Итого.
Пусть пробует восстановить доступ самостоятельно, обратившись в поддержку банка.
Если ничего не получится, то пусть передаст карточку Вам для дальнейшего изменения номера телефона в банкомате ПриватБанка.
Howl
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:02
Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?
Oktawa
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:15
Oktawa написав:
Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?
Конечно будет комиссия.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:32
С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка: Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service. У кого-то еще есть, это массовая проблема?
tmp01
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:26
Oktawa написав:
Подскажите, возможно ли пополнить карту Альфы через терминал Привата картой универсальная? Будет ли комиссия со стороны Привата?
Ще вчора не було, сьогодні вже є. Сам цю схему використовував регулярно. А тепер - зась.
Solar_simfi
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:35
tmp01 написав:
С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.
У кого-то еще есть, это массовая проблема?
Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24
Ferlakur
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:38
Ferlakur написав: tmp01 написав:
С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.
У кого-то еще есть, это массовая проблема?
Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24
Ясно))
Та ладно бы внешние платежи уронили, а это же внутренние, базовый функционал))
Странно, что Приват нигде не пишет о такой проблеме...
Моно в этом плане молодец, стал в приложении писать о сбоях.
tmp01
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:47
В зв'язку з поверненням горіхів у Альфи виникало питання, чи зараз існує вариант поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ без сплати комісії?
Arbitr
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:49
Ferlakur написав: tmp01 написав:
С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.
У кого-то еще есть, это массовая проблема?
Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24
А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:52
lloydbanksua написав: Ferlakur написав: tmp01 написав:
С утра пытаюсь перебросить грн. с КДВ на Уни.
И с приложения, и с браузера - вылазит ошибка:
Error occurred. Please try again. If error occurs again, please contact support service.
У кого-то еще есть, это массовая проблема?
Массовая. "Револютчики" проснулись с началом месяца, положили приват24
А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.
Так может лимиты все выбрали в прошлом месяце, сегодня вот обновились.
Ferlakur
Повідомлень: 4264
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