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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:57

Ferlakur нет, дело не в лимитах. Ни разу в итоге так и не смог пополнить револют с привата
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:31

  lloydbanksua написав:А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.

Да, в прошлом месяце пополнял. Пока лимит не закончился.
Сейчас еще не пробовал.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:54

Re: ПриватБанк

  Arbitr написав:чи зараз існує вариант поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ без сплати комісії?
Пару сообщениями выше:
viewtopic.php?p=5453587#p5453587

  tmp01 написав:Та ладно бы внешние платежи уронили, а это же внутренние, базовый функционал))

Странно, что Приват нигде не пишет о такой проблеме...
"Уронили" оплату коммуналки также. В общем, дистанционный сервис "лежит"
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:27

Re: ПриватБанк

  Howl написав:Пару сообщениями выше:
viewtopic.php?p=5453587#p5453587

Ну там - зась.
Arbitr
 
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  #<1 ... 101102103104
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