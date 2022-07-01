|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лип, 2022 13:57
Ferlakur нет, дело не в лимитах. Ни разу в итоге так и не смог пополнить револют с привата
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1103
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:31
lloydbanksua написав:
А все ещё можно пополнить револют с привата? У меня почему-то не пополнялся, и видимо, по вине революта. Жаль, БВР прикрыл такую возможность.
Да, в прошлом месяце пополнял. Пока лимит не закончился.
Сейчас еще не пробовал.
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 969
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:54
Arbitr написав:
чи зараз існує вариант поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ без сплати комісії?
Пару сообщениями выше:viewtopic.php?p=5453587#p5453587
tmp01 написав:
Та ладно бы внешние платежи уронили, а это же внутренние, базовый функционал))
Странно, что Приват нигде не пишет о такой проблеме...
"Уронили" оплату коммуналки также. В общем, дистанционный сервис "лежит"
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4503
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:27
Howl написав:
Пару сообщениями выше:
viewtopic.php?p=5453587#p5453587
Ну там - зась.
-
Arbitr
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 07.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|