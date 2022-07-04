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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 01:57

  ol_zy написав:
  WallNutPen написав:По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв

ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)


зачем с кдв скидывать на уни?

кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает

*- с пумба толкалка до 20К в день
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