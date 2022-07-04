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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 01:57
ol_zy написав: WallNutPen написав:
По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв
ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа
. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)
зачем с кдв скидывать на уни?
кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает
*- с пумба толкалка до 20К в день
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