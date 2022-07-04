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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 102103104105 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 16 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 2 Всього голосів : 16 Додано: Пон 04 лип, 2022 01:57 ol_zy написав: WallNutPen написав: По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв

ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...) ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш.. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)



зачем с кдв скидывать на уни?



кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает



*- с пумба толкалка до 20К в день зачем с кдв скидывать на уни?кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает*- с пумба толкалка до 20К в день uaprofi

Повідомлень: 5283 З нами з: 21.04.11 Подякував: 783 раз. Подякували: 606 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 04:41 ol_zy написав: WallNutPen написав: По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв

ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...) ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)

Ключевое потому что вы так решили? Извините но ни вы ни я не знаем обстоятельств в которых находится человек, который пишет все же о пополнении с карты. Как воспользоваться вашим ключевым налом в условных Херсоне или Кракове? На форуме почему-то очень популярно давать советы не исходя из тех условий, о которых пишет вопрошающий а просто вываливать все что отвечающий знает. Имхо не правильно это Ключевое потому что вы так решили? Извините но ни вы ни я не знаем обстоятельств в которых находится человек, который пишет все же о пополнении с карты. Как воспользоваться вашим ключевым налом в условных Херсоне или Кракове? На форуме почему-то очень популярно давать советы не исходя из тех условий, о которых пишет вопрошающий а просто вываливать все что отвечающий знает. Имхо не правильно это WallNutPen Повідомлень: 551 З нами з: 08.06.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лип, 2022 15:25 А что с техподдержкой случилось? Хотел попросить, чтобы продлили срок действия виртуальной карты, так сколько ни пытался, так с оператором и не соединило. Больше недели пытался, и каждый раз на какие-то левые пункты меню перебрасывало. Типа почитайте там, можно что и найдете полезное. На фига мне там что-то искать "может быть полезное", если мне нужна конкретная услуга - продление карты! А если клиенту вообще нужна срочная помощь? А связи с оператором нет и не предвидится. Раньше хоть можно было через тикет написать запрос, а сейчас и этой функции уже нет. Просто стена вместо коммуникации с клиентами... yuri_m Повідомлень: 1077 З нами з: 25.11.08 Подякував: 89 раз. Подякували: 817 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 102103104105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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