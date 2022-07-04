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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 01:57
ol_zy написав: WallNutPen написав:
По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв
ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа
. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)
зачем с кдв скидывать на уни?
кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает
*- с пумба толкалка до 20К в день
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Додано: Пон 04 лип, 2022 04:41
ol_zy написав: WallNutPen написав:
По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв
ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)
Ключевое потому что вы так решили? Извините но ни вы ни я не знаем обстоятельств в которых находится человек, который пишет все же о пополнении с карты. Как воспользоваться вашим ключевым налом в условных Херсоне или Кракове? На форуме почему-то очень популярно давать советы не исходя из тех условий, о которых пишет вопрошающий а просто вываливать все что отвечающий знает. Имхо не правильно это
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Додано: Пон 04 лип, 2022 15:25
А что с техподдержкой случилось? Хотел попросить, чтобы продлили срок действия виртуальной карты, так сколько ни пытался, так с оператором и не соединило. Больше недели пытался, и каждый раз на какие-то левые пункты меню перебрасывало. Типа почитайте там, можно что и найдете полезное. На фига мне там что-то искать "может быть полезное", если мне нужна конкретная услуга - продление карты! А если клиенту вообще нужна срочная помощь? А связи с оператором нет и не предвидится. Раньше хоть можно было через тикет написать запрос, а сейчас и этой функции уже нет. Просто стена вместо коммуникации с клиентами...
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Додано: Пон 04 лип, 2022 17:22
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Віртуалку-то простіше перевипустити, ніж тиждень з Поліною воювати. Чисто від любові до мистецтва?
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