RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 01:57

  ol_zy написав:
  WallNutPen написав:По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв

ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)


зачем с кдв скидывать на уни?

кдв--> пумб --->* алфа прекрасно работает

*- с пумба толкалка до 20К в день
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5283
З нами з: 21.04.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 04:41

  ol_zy написав:
  WallNutPen написав:По вашему то что вы предлагаете называется "поповнення карти Альфи (хамелеон) з своєї карти КДВ "? Я бы назвал ваш способ "пополнение карты Альфы налом, но никак не с кдв

ключевое без комиссии и мой вариант полностью рабочий. Предложите ваш. Еще можно закинуть с кдв на уни далее пумб далее альфа. (вроде с уни на пумб еще работает, но может залочить и потребовать доки откуда нал...)

Ключевое потому что вы так решили? Извините но ни вы ни я не знаем обстоятельств в которых находится человек, который пишет все же о пополнении с карты. Как воспользоваться вашим ключевым налом в условных Херсоне или Кракове? На форуме почему-то очень популярно давать советы не исходя из тех условий, о которых пишет вопрошающий а просто вываливать все что отвечающий знает. Имхо не правильно это
WallNutPen
 
Повідомлень: 551
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 15:25

А что с техподдержкой случилось? Хотел попросить, чтобы продлили срок действия виртуальной карты, так сколько ни пытался, так с оператором и не соединило. Больше недели пытался, и каждый раз на какие-то левые пункты меню перебрасывало. Типа почитайте там, можно что и найдете полезное. На фига мне там что-то искать "может быть полезное", если мне нужна конкретная услуга - продление карты! А если клиенту вообще нужна срочная помощь? А связи с оператором нет и не предвидится. Раньше хоть можно было через тикет написать запрос, а сейчас и этой функции уже нет. Просто стена вместо коммуникации с клиентами...
yuri_m
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 25.11.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 17:22

yuri_m
Віртуалку-то простіше перевипустити, ніж тиждень з Поліною воювати. Чисто від любові до мистецтва?
klug
 
Повідомлень: 7078
З нами з: 18.08.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, J, Lost, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.