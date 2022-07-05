Додано: Пон 04 лип, 2022 15:25

А что с техподдержкой случилось? Хотел попросить, чтобы продлили срок действия виртуальной карты, так сколько ни пытался, так с оператором и не соединило. Больше недели пытался, и каждый раз на какие-то левые пункты меню перебрасывало. Типа почитайте там, можно что и найдете полезное. На фига мне там что-то искать "может быть полезное", если мне нужна конкретная услуга - продление карты! А если клиенту вообще нужна срочная помощь? А связи с оператором нет и не предвидится. Раньше хоть можно было через тикет написать запрос, а сейчас и этой функции уже нет. Просто стена вместо коммуникации с клиентами...