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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:37

  nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода

Нет, мне только пришло уведомление о смене персменеджера
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:50

Re: ПриватБанк

nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:26

Re: ПриватБанк

Zochan написав:
nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Приват от 500к просит
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34

Re: ПриватБанк

та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08

  nnallex написав:та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода

Конкретніше, що за "усі пабліки", шарі і страна.уа? Плачуть мумусині трейдери догікоїнів? Давайте більше конкретики.
klug
 
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