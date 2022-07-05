Нет, мне только пришло уведомление о смене персменеджера
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 16:37
Додано: Вів 05 лип, 2022 16:50
Re: ПриватБанк
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:26
Re: ПриватБанк
Приват от 500к просит
Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34
Re: ПриватБанк
та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08
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