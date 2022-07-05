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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лип, 2022 16:37
nnallex написав:
всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Нет, мне только пришло уведомление о смене персменеджера
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lara_08
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Додано: Вів 05 лип, 2022 16:50
nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
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Zochan
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:26
Zochan написав:
nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Приват от 500к просит
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anis
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Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34
та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
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nnallex
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Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08
nnallex написав:
та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
Конкретніше, що за "усі пабліки", шарі і страна.уа? Плачуть мумусині трейдери догікоїнів? Давайте більше конкретики.
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klug
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Додано: Вів 05 лип, 2022 19:57
klug написав: nnallex написав:
та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
Конкретніше, що за "усі пабліки", шарі і страна.уа? Плачуть мумусині трейдери догікоїнів? Давайте більше конкретики.
вбийте в новинах - усі телеграми і новинні сайти пухнуть
напрhttps://финбаланс.ком.юа/news/privatba ... lo-koshtiv
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greenozon
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:31
klug написав:
трейдери догікоїнів
да всем кто превысил оборот в течении последних 3х месяцев в 500к пришло
тоесть приход + расход >500к
видели тут и скрины где 3 миллиона прокручивали...
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wtf
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Додано: Вів 05 лип, 2022 22:51
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greenozon
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