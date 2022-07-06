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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

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ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:37

  nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода

Нет, мне только пришло уведомление о смене персменеджера
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 16:50

Re: ПриватБанк

nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:26

Re: ПриватБанк

Zochan написав:
nnallex написав:всем уже письма счастья пришли от привата? актуализация данных источника дохода
Не отримував. Може у Вас суми перевалили за 400тис.
Приват от 500к просит
anis
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 17:34

Re: ПриватБанк

та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 18:08

  nnallex написав:та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода

Конкретніше, що за "усі пабліки", шарі і страна.уа? Плачуть мумусині трейдери догікоїнів? Давайте більше конкретики.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 19:57

  klug написав:
  nnallex написав:та уже новости во всех пабликах что у кого 500к будут запрашивать источник дохода

Конкретніше, що за "усі пабліки", шарі і страна.уа? Плачуть мумусині трейдери догікоїнів? Давайте більше конкретики.


вбийте в новинах - усі телеграми і новинні сайти пухнуть

напр
https://финбаланс.ком.юа/news/privatba ... lo-koshtiv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:31

Re: ПриватБанк

  klug написав:трейдери догікоїнів

Зображення
да всем кто превысил оборот в течении последних 3х месяцев в 500к пришло
тоесть приход + расход >500к
видели тут и скрины где 3 миллиона прокручивали...
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 22:51

Приват щось мутить

https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 00:21

А где почитать список возможных документовдля подтверждения доходов?
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 00:49

  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн
she_ne_investor
 
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