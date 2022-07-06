Отличная новость в "" Завтра за бегимотом все ломанутся... Бинансеры ещё сладко спят, челноки с закорпатья тоже. Особенно повезло тем, кто вчера 05.07 делал операцию, а конверсия пройдет только сегодня. Сюрпризззззз мазе-фака
Могли би вже заодно тепер сказати і Б - вернути онлайн-купівлю валюти, щоб деякі бійці займались своєю теперішньою справою, а не парились як обміняти зарплату. А взагалі запізніле дещо рішення. Для чого було розводити картковий туризм? Ще і юрикам і ФОПам варто якийсь більш реальний курс дати, а то помалу-потиху позбудемось і тих незначних доходів у валюті, що є.