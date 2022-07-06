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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 01:41

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн


Отличная новость в ""
Завтра за бегимотом все ломанутся...
Бинансеры ещё сладко спят, челноки с закорпатья тоже.
Особенно повезло тем, кто вчера 05.07 делал операцию, а конверсия пройдет только сегодня.
Сюрпризззззз мазе-фака :evil:
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:34

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн

Могли би вже заодно тепер сказати і Б - вернути онлайн-купівлю валюти, щоб деякі бійці займались своєю теперішньою справою, а не парились як обміняти зарплату.
А взагалі запізніле дещо рішення. Для чого було розводити картковий туризм?
Ще і юрикам і ФОПам варто якийсь більш реальний курс дати, а то помалу-потиху позбудемось і тих незначних доходів у валюті, що є.
Ой+
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