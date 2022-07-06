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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 01:41
she_ne_investor написав:
встановили курс по карткам ~ 35грн
Отличная новость в ""
Завтра за бегимотом все ломанутся...
Бинансеры ещё сладко спят, челноки с закорпатья тоже.
Особенно повезло тем, кто вчера 05.07 делал операцию, а конверсия пройдет только сегодня.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 06:34
she_ne_investor написав:
встановили курс по карткам ~ 35грн
Могли би вже заодно тепер сказати і Б - вернути онлайн-купівлю валюти, щоб деякі бійці займались своєю теперішньою справою, а не парились як обміняти зарплату.
А взагалі запізніле дещо рішення. Для чого було розводити картковий туризм?
Ще і юрикам і ФОПам варто якийсь більш реальний курс дати, а то помалу-потиху позбудемось і тих незначних доходів у валюті, що є.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:30
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:31
Ой+
Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:36
Acceptus написав:
Завтра за бегимотом все ломанутся...
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:45
Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях
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шось вони ніфіга не єдині
У відділеннях
EUR UAH 35.8 37.2
USD UAH 35 35.5
Для карток
EUR UAH 36.1 36.1011
USD UAH 35.21 35.2113
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:08
klug написав:
Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?
Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?
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Додано: Сер 06 лип, 2022 09:17
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Додано: Сер 06 лип, 2022 10:02
Ой+ написав: klug написав:
Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?
Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?
Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
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