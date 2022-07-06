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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 01:41

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн


Отличная новость в ""
Завтра за бегимотом все ломанутся...
Бинансеры ещё сладко спят, челноки с закорпатья тоже.
Особенно повезло тем, кто вчера 05.07 делал операцию, а конверсия пройдет только сегодня.
Сюрпризззззз мазе-фака :evil:
Acceptus
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:34

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн

Могли би вже заодно тепер сказати і Б - вернути онлайн-купівлю валюти, щоб деякі бійці займались своєю теперішньою справою, а не парились як обміняти зарплату.
А взагалі запізніле дещо рішення. Для чого було розводити картковий туризм?
Ще і юрикам і ФОПам варто якийсь більш реальний курс дати, а то помалу-потиху позбудемось і тих незначних доходів у валюті, що є.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:30

  nnallex написав:А где почитать список возможных документовдля подтверждения доходов?


в ветке ПУМБа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:31

Ой+
Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:36

  Acceptus написав:Завтра за бегимотом все ломанутся...

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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:45

  greenozon написав:Приват щось мутить

https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688


Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях

шось вони ніфіга не єдині

У відділеннях
EUR UAH 35.8 37.2
USD UAH 35 35.5

Для карток
EUR UAH 36.1 36.1011
USD UAH 35.21 35.2113
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:08

Re: ПриватБанк

  klug написав:Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?

Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:17

Re: ПриватБанк

подоили и хватит
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:02

  Ой+ написав:
  klug написав:Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?

Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?

Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
klug
 
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