RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 01:41

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн


Отличная новость в ""
Завтра за бегимотом все ломанутся...
Бинансеры ещё сладко спят, челноки с закорпатья тоже.
Особенно повезло тем, кто вчера 05.07 делал операцию, а конверсия пройдет только сегодня.
Сюрпризззззз мазе-фака :evil:
Acceptus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 25.05.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 06:34

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн

Могли би вже заодно тепер сказати і Б - вернути онлайн-купівлю валюти, щоб деякі бійці займались своєю теперішньою справою, а не парились як обміняти зарплату.
А взагалі запізніле дещо рішення. Для чого було розводити картковий туризм?
Ще і юрикам і ФОПам варто якийсь більш реальний курс дати, а то помалу-потиху позбудемось і тих незначних доходів у валюті, що є.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:30

  nnallex написав:А где почитать список возможных документовдля подтверждения доходов?


в ветке ПУМБа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:31

Ой+
Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?
klug
 
Повідомлень: 7089
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:36

  Acceptus написав:Завтра за бегимотом все ломанутся...

Моно+
Альфа-
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:45

  greenozon написав:Приват щось мутить

https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688


Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях

шось вони ніфіга не єдині

У відділеннях
EUR UAH 35.8 37.2
USD UAH 35 35.5

Для карток
EUR UAH 36.1 36.1011
USD UAH 35.21 35.2113
Ferlakur
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 14.10.08
Подякував: 267 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:08

Re: ПриватБанк

  klug написав:Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?

Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 09:17

Re: ПриватБанк

подоили и хватит
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 200
З нами з: 24.10.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:02

  Ой+ написав:
  klug написав:Вважаєте, щоб за принципом хвоста, що виляє собакою, Прихват мав би відміняти або вносити зміни у постанови НБУ?

Та нехай НБУ проявляє адекватність. А то ставку по рефінансу влупив і крім того, що це може прибити низку банків, іншого ефекту не видно. А якщо на слуху будуть повідомлення про банкрутства будь-яких банків це сприятеме зв'язуванню грн.?
Я і раніше і зараз за єдиний чи зближений курс, щоб не було і спокуси на всілякі схемки. ІТівців взувають для профіту карткових туристів?

Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
klug
 
Повідомлень: 7089
З нами з: 18.08.14
Подякував: 304 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:46

Начали обсуждать паразитов, крутящих копейки через границу, но главный вопрос - почем сейчас покупают у экспортеров/фопов, за чей счет был весь банкет? Неужели тоже по 35?
Moneta
 
Повідомлень: 2994
З нами з: 26.06.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.