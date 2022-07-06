|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:46
Moneta написав:
Начали обсуждать паразитов, крутящих копейки через границу, но главный вопрос - почем сейчас покупают у экспортеров/фопов, за чей счет был весь банкет? Неужели тоже по 35?
по справедливому курсу
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4084
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:03
klug написав:
Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
Скільки з 5 млн. мають ще накопичення чи регулярні доходи в грн., якщо з них 2 млн. діти, значна частина ще з кредитами і т.д.? Знову ж таки чи готові ті, що заробляють валюту в Україні сприяти тим хто її витрачає за її межами мирячись з експропрірацією?
Ні, вони знаходять виходи вже, тому якщо пробувати залишити все як було, то заробленої валюти буде заходити все менше і ризики кратного обвалу будуть ще більші.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5174
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|