klug написав:Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
Скільки з 5 млн. мають ще накопичення чи регулярні доходи в грн., якщо з них 2 млн. діти, значна частина ще з кредитами і т.д.? Знову ж таки чи готові ті, що заробляють валюту в Україні сприяти тим хто її витрачає за її межами мирячись з експропрірацією?