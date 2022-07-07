ПриватБанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 лип, 2022 11:46
Moneta написав:
Начали обсуждать паразитов, крутящих копейки через границу, но главный вопрос - почем сейчас покупают у экспортеров/фопов, за чей счет был весь банкет? Неужели тоже по 35?
по справедливому курсу
cohan
Повідомлень: 4089
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 339 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 13:03
klug написав:
Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.
Скільки з 5 млн. мають ще накопичення чи регулярні доходи в грн., якщо з них 2 млн. діти, значна частина ще з кредитами і т.д.? Знову ж таки чи готові ті, що заробляють валюту в Україні сприяти тим хто її витрачає за її межами мирячись з експропрірацією?
Ні, вони знаходять виходи вже, тому якщо пробувати залишити все як було, то заробленої валюти буде заходити все менше і ризики кратного обвалу будуть ще більші.
Ой+
Повідомлень: 5175
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:13
И смс-информирование сказали уберут
https://privatbank.ua/3561
demichh
Повідомлень: 2730
З нами з: 09.12.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 152 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:43
demichh
, видимо, банк решил перевести с канала SMS на PUSH тех, кто имеет установленное приложение "Приват24". По ссылке не сказано, что канал SMS всё
Howl
Повідомлень: 4518
З нами з: 08.03.18
Подякував: 488 раз.
Подякували: 839 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:01
she_ne_investor написав:
встановили курс по карткам ~ 35грн
Перевод на револют с бегемота теперь теряет смысл...
ВIВ
Повідомлень: 582
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46
ВIВ написав: she_ne_investor написав:
встановили курс по карткам ~ 35грн
Перевод на револют с бегемота теперь теряет смысл...
Это же Приват установил, а не МПС или Revolut.
ingtrans
Повідомлень: 3551
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 21:11
подтверждаю, смс-ки перестали приходить по всем картам
Diman
Повідомлень: 614
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Сер 06 лип, 2022 23:08
Хто використовує смс інформування за всіма транзакціями за 5 грн, будьте уважні. Прийшов пуш, що з серпня це вже буде коштувати 20 грн
Kalgan
Повідомлень: 912
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:49
Приват сегодня решил полностью блокировать переводы с грн карт на забугорные карты.
ВIВ
Повідомлень: 582
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 лип, 2022 08:53
ВIВ написав:
Приват сегодня решил полностью блокировать переводы с грн карт на забугорные карты.
Ну вроде не полностью, а только с предварительной конвертацией в USD/EUR -
https://privatbank.ua/3581
.
ingtrans
Повідомлень: 3551
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему