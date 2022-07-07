RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:46

  Moneta написав:Начали обсуждать паразитов, крутящих копейки через границу, но главный вопрос - почем сейчас покупают у экспортеров/фопов, за чей счет был весь банкет? Неужели тоже по 35?

по справедливому курсу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:03

Re: ПриватБанк

  klug написав:Крім карткових туристів ще є 5 млн біженців закордоном, котрі одразу відчують ці зміни, є ще та волонтерські закупівлі, які теж просядуть, може не для великих фондів, але для дрібних груп так точно. Сеньойри-помідори мають радіти, що Шевченко не Кубів і не Гонтарева та поки не додумався запровадити 100% продаж валюти для юр. осіб. Тож бідненькі можуть міняти за "грабіжницьким курсом" лише на перловку та податки, а на решту притримати до кращих часів, коли в асортименті знову будуть яхти та краби.

Скільки з 5 млн. мають ще накопичення чи регулярні доходи в грн., якщо з них 2 млн. діти, значна частина ще з кредитами і т.д.? Знову ж таки чи готові ті, що заробляють валюту в Україні сприяти тим хто її витрачає за її межами мирячись з експропрірацією?
«Це виглядає як пряма експропріація». Розмова з директором Асоціації IT Ukraine про резонансну валютну політику НБУ https://dou.ua/lenta/articles/debates-over-nbu-policy/
Прощавай, айті. Як ручне керування валютним курсом убиває український IT-сектор https://focus.ua/uk/economics/518778-pr ... -it-sektor

Ні, вони знаходять виходи вже, тому якщо пробувати залишити все як було, то заробленої валюти буде заходити все менше і ризики кратного обвалу будуть ще більші.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5175
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:13

И смс-информирование сказали уберут
https://privatbank.ua/3561
demichh
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 09.12.10
Подякував: 141 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 16:43

Re: ПриватБанк

demichh, видимо, банк решил перевести с канала SMS на PUSH тех, кто имеет установленное приложение "Приват24". По ссылке не сказано, что канал SMS всё :)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 08.03.18
Подякував: 488 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:01

  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн

Перевод на револют с бегемота теперь теряет смысл...
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:46

  ВIВ написав:
  she_ne_investor написав:
  greenozon написав:Приват щось мутить
https://privatbank.ua/news/2022/7/5/1688

встановили курс по карткам ~ 35грн

Перевод на револют с бегемота теперь теряет смысл...

Это же Приват установил, а не МПС или Revolut.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 21:11

Re: ПриватБанк

подтверждаю, смс-ки перестали приходить по всем картам
Diman
 
Повідомлень: 614
З нами з: 11.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:08

Re: ПриватБанк

Хто використовує смс інформування за всіма транзакціями за 5 грн, будьте уважні. Прийшов пуш, що з серпня це вже буде коштувати 20 грн :(
Kalgan
 
Повідомлень: 912
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:49

Приват сегодня решил полностью блокировать переводы с грн карт на забугорные карты.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:53

  ВIВ написав:Приват сегодня решил полностью блокировать переводы с грн карт на забугорные карты.

Ну вроде не полностью, а только с предварительной конвертацией в USD/EUR - https://privatbank.ua/3581.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3551
З нами з: 31.07.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, Hella, ingtrans, novichok, гуляйполе, S i m, sergia і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3518)
07.07.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.