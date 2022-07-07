ну какбы еще вчера
и не полностью а тымчасово
выходит всьо ??? если так крутилы походу чуствуют себя аналогично рускому кораблю. может к завтрашнему дню разберутся ?
жду справедливого наличного курса 40+ если такая х**ня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лип, 2022 14:47
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:25
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 07 лип, 2022 16:43
Re: ПриватБанк
это нужно было сделать еще в месяца два назад.
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