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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
2
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 14:47

Re: ПриватБанк

  ВIВ написав:сегодня

ну какбы еще вчера
и не полностью а тымчасово
выходит всьо ??? если так крутилы походу чуствуют себя аналогично рускому кораблю. может к завтрашнему дню разберутся ?
  ingtrans написав:с предварительной конвертацией в USD/EUR

жду справедливого наличного курса 40+ если такая х**ня
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:25

Re: ПриватБанк

  wtf написав:ну какбы еще вчера

Ну вчера около обеда такого еще не было, а сегодня с утра уже было, так что если и вчера, то во второй половине дня, а не сразу, как включили коммерческий курс.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 16:43

Re: ПриватБанк

это нужно было сделать еще в месяца два+ назад (дать какое-то время месяц, например, чтоб дать какую-то возможность нормальным/обычным людям, кто по каким-то причинам не успел, сконвертироваться пару раз и всё, - прикрыть лавку).
А то позорище какое-то: большинство вынужденно использует рыночные курсы, а особо хитровыепаные в промышленных масштабах гоняют по курсам нбу+ <-> рыночный курс+- уже который месяц.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:45

Re: ПриватБанк

  wtf написав:жду справедливого наличного курса 40+ если такая х**ня

На чем основаны ваши расчеты?
экспорт умер, потоки заробитчан умерли
в это же время импорт остался, автобляхабум, карточный туризм
60 :!:
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 23:49

Re: ПриватБанк

  nekefer написав:60

может и 100+ быть если все дыры закроют
wtf
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