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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 17:39
Sain_повернувся написав:
Підскажіть, СЕП якщо сьогодні відправити прийде в понеділок, чи СЕП вже працюють в приваті 23/7?
сэп на юрилицо (за 3 грн. независимо от суммы) примат отправляет сразу.
сэп на физлицо (за 0,5% от суммы) примат отправляет на следующий банковский день, независимо когда вы создавали такой перевод.
если вы шлете на физлицо за 0,5% то вообще возникает вопрос напуя вы это делаете из примата?
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:46
IMPRINTER написав: Sain_повернувся написав:
Підскажіть, СЕП якщо сьогодні відправити прийде в понеділок, чи СЕП вже працюють в приваті 23/7?
сэп на юрилицо (за 3 грн. независимо от суммы) примат отправляет сразу.
сэп на физлицо (за 0,5% от суммы) примат отправляет на следующий банковский день, независимо когда вы создавали такой перевод.
если вы шлете на физлицо за 0,5% то вообще возникает вопрос напуя вы это делаете из примата?
Дякую за відповідь, на свій рахунок в іншому банку за 0,5%. Але там все одно макс 100 гривень бере, при великій сумі не критично
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:48
greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)
та пумб давно закрив( Але дякую за пораду
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:49
Sain_повернувся
но может что-то поменялось уже, ибо когда сэп на физика стал платным, - я ниразу не сэпал по этому направлению.
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:50
greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)
и давно сэп (не толкалка на карту, а именно сэп) из пумба стал бесплатным?
там он еще дороже, чем в примате.
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Додано: Суб 09 лип, 2022 18:42
IMPRINTER написав: greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)
и давно сэп (не толкалка на карту, а именно сэп) из пумба стал бесплатным?
там он еще дороже, чем в примате.
З ПУМБи безкоштовний р2р. З початкового повідомлення не було очевидним, що потрібно перекинути транш МВФ, а не кілька тисяч, тому відповідь була цілком слушною. Гнати велику суму на ПУМБу - це смерть, потім можна замахатися зі збором документів на підтвердження того, що ти не талібський дроп.
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Додано: Суб 09 лип, 2022 19:45
klug написав:
З ПУМБи безкоштовний р2р. З початкового повідомлення не було очевидним, що потрібно перекинути транш МВФ, а не кілька тисяч, тому відповідь була цілком слушною. Гнати велику суму на ПУМБу - це смерть, потім можна замахатися зі збором документів на підтвердження того, що ти не талібський дроп.
меня с пумба выгнали еще в середине срока Сывочелого
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Додано: Пон 11 лип, 2022 13:55
В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
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