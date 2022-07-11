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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:39

  Sain_повернувся написав:Підскажіть, СЕП якщо сьогодні відправити прийде в понеділок, чи СЕП вже працюють в приваті 23/7?


сэп на юрилицо (за 3 грн. независимо от суммы) примат отправляет сразу.

сэп на физлицо (за 0,5% от суммы) примат отправляет на следующий банковский день, независимо когда вы создавали такой перевод.

если вы шлете на физлицо за 0,5% то вообще возникает вопрос напуя вы это делаете из примата?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:46

  IMPRINTER написав:
  Sain_повернувся написав:Підскажіть, СЕП якщо сьогодні відправити прийде в понеділок, чи СЕП вже працюють в приваті 23/7?


сэп на юрилицо (за 3 грн. независимо от суммы) примат отправляет сразу.

сэп на физлицо (за 0,5% от суммы) примат отправляет на следующий банковский день, независимо когда вы создавали такой перевод.

если вы шлете на физлицо за 0,5% то вообще возникает вопрос напуя вы это делаете из примата?


Дякую за відповідь, на свій рахунок в іншому банку за 0,5%. Але там все одно макс 100 гривень бере, при великій сумі не критично
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:48

  greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)


та пумб давно закрив( Але дякую за пораду
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:49

Sain_повернувся

но может что-то поменялось уже, ибо когда сэп на физика стал платным, - я ниразу не сэпал по этому направлению.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:50

  greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)


и давно сэп (не толкалка на карту, а именно сэп) из пумба стал бесплатным?

там он еще дороже, чем в примате.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 18:42

  IMPRINTER написав:
  greenozon написав:Sain_повернувся
на пумб по доріжці, а далі куди вам треба (моно, етц)


и давно сэп (не толкалка на карту, а именно сэп) из пумба стал бесплатным?

там он еще дороже, чем в примате.

З ПУМБи безкоштовний р2р. З початкового повідомлення не було очевидним, що потрібно перекинути транш МВФ, а не кілька тисяч, тому відповідь була цілком слушною. Гнати велику суму на ПУМБу - це смерть, потім можна замахатися зі збором документів на підтвердження того, що ти не талібський дроп.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 19:45

  klug написав:З ПУМБи безкоштовний р2р. З початкового повідомлення не було очевидним, що потрібно перекинути транш МВФ, а не кілька тисяч, тому відповідь була цілком слушною. Гнати велику суму на ПУМБу - це смерть, потім можна замахатися зі збором документів на підтвердження того, що ти не талібський дроп.


меня с пумба выгнали еще в середине срока Сывочелого
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 13:55

В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
novichok
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