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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:42
Re: ПриватБанк
Был Донецкоблгаз, перекинули в ПОН Нафтогазе — перешли в YASNO. С начала ВП те тоже всё, думал снова в ПОН, но перевели как обычного клиента. Правда лицевой зарегистрировали по данным распределителя (по "трубе"). Через обращение в Нафтогаз перерегистрировали лицевой. Договор с Нафтогазом не пришлось заключать.
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:57
Re: ПриватБанк
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