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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:42
Re: ПриватБанк
Был Донецкоблгаз, перекинули в ПОН Нафтогазе — перешли в YASNO. С начала ВП те тоже всё, думал снова в ПОН, но перевели как обычного клиента. Правда лицевой зарегистрировали по данным распределителя (по "трубе"). Через обращение в Нафтогаз перерегистрировали лицевой. Договор с Нафтогазом не пришлось заключать.
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:57
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05
Bosstine, подскажите,и сейчас в разделе «платежи» есть такие банки?
Не вижу не одного. Я не там смотрю?
Или уже ни одного не осталось?
Додано: Сер 13 лип, 2022 01:16
Додано: Сер 13 лип, 2022 05:04
Re: ПриватБанк
IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает.
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:07
Додано: Сер 13 лип, 2022 07:54
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