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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:42

Re: ПриватБанк

Был Донецкоблгаз, перекинули в ПОН Нафтогазе — перешли в YASNO. С начала ВП те тоже всё, думал снова в ПОН, но перевели как обычного клиента. Правда лицевой зарегистрировали по данным распределителя (по "трубе"). Через обращение в Нафтогаз перерегистрировали лицевой. Договор с Нафтогазом не пришлось заключать.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 21:57

Re: ПриватБанк

  novichok написав:В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
зайдіть на сайт Нафтогаза і створіть кабінет, введіть свій КОД по газу - перевірте. чи є для Вас особистий рахунок. А потім уже і дійте.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05

  Bosstone написав:
  Charter написав:Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?

0,5% (min 5 грн)
для некоторых банков есть бесплатные переводы в разделе "Платежи"


Bosstine, подскажите,и сейчас в разделе «платежи» есть такие банки?
Не вижу не одного. Я не там смотрю?
Или уже ни одного не осталось?
inspired1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 01:16

inspired1111

осталось 6 банков
введите в строку поиска слово "пополнение"

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 05:04

Re: ПриватБанк

IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:07

  Howl написав:IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает. :(

На Радабанк есть комиссия по виду карты
sens
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:54

  sens написав:
  Howl написав:IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает. :(

На Радабанк есть комиссия по виду карты

И со стороны Конкорд тоже.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:26

  Howl написав:IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает. :(

Причем другого sportbank уже и нет 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 10:01

  Goodman написав:
  novichok написав:В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
зайдіть на сайт Нафтогаза і створіть кабінет, введіть свій КОД по газу - перевірте. чи є для Вас особистий рахунок. А потім уже і дійте.

появился Нафтогаз в П24
novichok
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  #<1 ... 109110111112
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