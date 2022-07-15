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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:42
Был Донецкоблгаз, перекинули в ПОН Нафтогазе — перешли в YASNO. С начала ВП те тоже всё, думал снова в ПОН, но перевели как обычного клиента. Правда лицевой зарегистрировали по данным распределителя (по "трубе"). Через обращение в Нафтогаз перерегистрировали лицевой. Договор с Нафтогазом не пришлось заключать.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 21:57
novichok написав:
В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
зайдіть на сайт Нафтогаза і створіть кабінет, введіть свій КОД по газу - перевірте. чи є для Вас особистий рахунок. А потім уже і дійте.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 21:05
Bosstone написав: Charter написав:
Перевод с карты для выплат на карту другого банка - бесплатный или возьмёт денежку?
0,5% (min 5 грн)
для некоторых банков есть бесплатные переводы в разделе "Платежи"
Bosstine, подскажите,и сейчас в разделе «платежи» есть такие банки?
Не вижу не одного. Я не там смотрю?
Или уже ни одного не осталось?
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Додано: Сер 13 лип, 2022 01:16
inspired1111
осталось 6 банков
введите в строку поиска слово "пополнение"
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Додано: Сер 13 лип, 2022 05:04
IMPRINTER, на sportbank, который на базе ТАС, тропа не работает.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 10:01
Goodman написав: novichok написав:
В Приват24 уже нельзя сменить поставщика газа на Нефтегаз?
зайдіть на сайт Нафтогаза і створіть кабінет, введіть свій КОД по газу - перевірте. чи є для Вас особистий рахунок. А потім уже і дійте.
появился Нафтогаз в П24
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novichok
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 13:51
Нагадайте будь ласка, яка комісія при оплаті з універсальної на юридичні особи по реквізитам?
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