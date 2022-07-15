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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:50
посетитель написав:
Нагадайте будь ласка, яка комісія при оплаті з універсальної на юридичні особи по реквізитам?
3 грн.
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