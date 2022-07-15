RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 110111112113

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:50

  посетитель написав:Нагадайте будь ласка, яка комісія при оплаті з універсальної на юридичні особи по реквізитам?


3 грн.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38600
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6158 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:11

с сегодняшнего дня налог на все виды "тропинок" 2% - и на цыгана и на гундяя в т.ч., не только на татарина.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38600
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6158 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:15

  IMPRINTER написав:с сегодняшнего дня налог на все виды "тропинок" 2% - и на цыгана и на гундяя в т.ч., не только на татарина.

Ну тада на Банан, туда пока нашару. Прощай БСУ
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 05.05.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:22

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:с сегодняшнего дня налог на все виды "тропинок" 2% - и на цыгана и на гундяя в т.ч., не только на татарина.

Ну тада на Банан, туда пока нашару. Прощай БСУ

Это какой банк?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12921
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:25

sens

Это не банк, это криптовалютная биржа.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38600
З нами з: 06.08.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 6158 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 110111112113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1125)
15.07.2022 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.