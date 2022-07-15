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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14
WallNutPen написав:
Ну тут как посмотреть. Сейчас по банкам такие ставки, что проще тут снять с комисом, который по итогу отобьется с запасом на месячном депо в другом месте
1% комиссии это 1 месяц вклада под 14,46% , т.е. арифметика понятна .
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sens
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:35
IMPRINTER написав:
Это не банк, это криптовалютная биржа.
Дайте совет, можно в личку - вот нужно оплатить сервис, и они принимают только так.
Что вибрать, как пополнить, дайте совет и инструкцию. Спасибо
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Goodman
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:00
есть не большой лафхак по обналу. если переводить с интернет карты на карту для выплат то комисс 25 грн максимум вместо 0,5%
комисс сеп платежа ограничен макс суммой 100 грн, вывести 100к не так и дорого
Goodman написав:
Что вибрать, как пополнить
какая там сумма?
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wtf
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:16
wtf написав:
какая там сумма?
мелкотня , 2 или 3 USD
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Goodman
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