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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14
WallNutPen написав:
Ну тут как посмотреть. Сейчас по банкам такие ставки, что проще тут снять с комисом, который по итогу отобьется с запасом на месячном депо в другом месте
1% комиссии это 1 месяц вклада под 14,46% , т.е. арифметика понятна .
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sens
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:35
IMPRINTER написав:
Это не банк, это криптовалютная биржа.
Дайте совет, можно в личку - вот нужно оплатить сервис, и они принимают только так.
Что вибрать, как пополнить, дайте совет и инструкцию. Спасибо
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Goodman
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:00
есть не большой лафхак по обналу. если переводить с интернет карты на карту для выплат то комисс 25 грн максимум вместо 0,5% на всю сумму при уни-кдв
комисс сеп платежа ограничен макс суммой 100 грн, вывести 100к не так и дорого
Goodman написав:
Что вибрать, как пополнить
какая там сумма?
Востаннє редагувалось wtf
в П'ят 15 лип, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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wtf
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:16
wtf написав:
какая там сумма?
мелкотня , 2 или 3 USD
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Goodman
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:50
Goodman написав:
2 или 3 USD
в таком случае trx а то для usdt комисс на вывод извне целый доллар
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wtf
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Додано: Суб 16 лип, 2022 00:53
Goodman написав: IMPRINTER написав:
Это не банк, это криптовалютная биржа.
Дайте совет, можно в личку - вот нужно оплатить сервис, и они принимают только так.
Что вибрать, как пополнить, дайте совет и инструкцию. Спасибо
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IMPRINTER
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:00
wtf написав:
в таком случае trx а то для usdt комисс на вывод извне целый доллар
там скорее тема разовая - открить етот кошелек, пополнить его и оплатить на сайте их агрегатором.
то вопрос, какой из них вибрать, как открить и как проще пополнить?
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Goodman
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Додано: Суб 16 лип, 2022 09:11
СВИФТ сейчас можно отправить в США? $ с $-карты. Какая макс. сумма?
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Hennady
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Додано: Суб 16 лип, 2022 10:16
Hennady написав:
СВИФТ сейчас можно отправить в США? $ с $-карты. Какая макс. сумма?
Коротка відповідь - Ні, але є нюанси
Чи можна надіслати міжнародний переказ за кордон?
Надсилання міжнародних валютних переказів з України за кордон на підставі Постанови НБУ від 24.02.2022 № 18 тимчасово призупинено.
Здійснюємо SWIFT-перекази фізичних осіб за таких умов:
Оплата товарів критичного імпорту, які призначені для оборони країни (дрони, бронежилети тощо).
Увага! Фізичні особи можуть переказувати іноземну валюту для товарів критичного імпорту за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 000 грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).
Операції з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання).
З 21.03.2022 дозволено здійснювати перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави (без обмежень за сумою).
З 09.05.2022 дозволено здійснювати перекази за кордон із метою виплати аліментів.
З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.
Ситуація постійно змінюється, тому рекомендуємо стежити за оновленням інформації.
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antey718
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Додано: Суб 16 лип, 2022 11:08
antey718
Дякую
"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?
Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.
І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?
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Hennady
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