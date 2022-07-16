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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 18:14

  WallNutPen написав:Ну тут как посмотреть. Сейчас по банкам такие ставки, что проще тут снять с комисом, который по итогу отобьется с запасом на месячном депо в другом месте
1% комиссии это 1 месяц вклада под 14,46% , т.е. арифметика понятна .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 20:35

Re: ПриватБанк

  IMPRINTER написав:Это не банк, это криптовалютная биржа.

Дайте совет, можно в личку - вот нужно оплатить сервис, и они принимают только так.
Что вибрать, как пополнить, дайте совет и инструкцию. Спасибо
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:00

Re: ПриватБанк

есть не большой лафхак по обналу. если переводить с интернет карты на карту для выплат то комисс 25 грн максимум вместо 0,5% на всю сумму при уни-кдв
комисс сеп платежа ограничен макс суммой 100 грн, вывести 100к не так и дорого
  Goodman написав:Что вибрать, как пополнить

какая там сумма?
Востаннє редагувалось wtf в П'ят 15 лип, 2022 21:56, всього редагувалось 1 раз.
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:16

Re: ПриватБанк

  wtf написав:какая там сумма?

мелкотня , 2 или 3 USD
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 21:50

Re: ПриватБанк

  Goodman написав:2 или 3 USD

в таком случае trx а то для usdt комисс на вывод извне целый доллар
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 00:53

  Goodman написав:
  IMPRINTER написав:Это не банк, это криптовалютная биржа.

Дайте совет, можно в личку - вот нужно оплатить сервис, и они принимают только так.
Что вибрать, как пополнить, дайте совет и инструкцию. Спасибо
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:00

Re: ПриватБанк

  wtf написав:в таком случае trx а то для usdt комисс на вывод извне целый доллар

там скорее тема разовая - открить етот кошелек, пополнить его и оплатить на сайте их агрегатором.
то вопрос, какой из них вибрать, как открить и как проще пополнить?
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 09:11

Re: ПриватБанк

СВИФТ сейчас можно отправить в США? $ с $-карты. Какая макс. сумма?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 10:16

  Hennady написав:СВИФТ сейчас можно отправить в США? $ с $-карты. Какая макс. сумма?


Коротка відповідь - Ні, але є нюанси

Чи можна надіслати міжнародний переказ за кордон?

Надсилання міжнародних валютних переказів з України за кордон на підставі Постанови НБУ від 24.02.2022 № 18 тимчасово призупинено.

Здійснюємо SWIFT-перекази фізичних осіб за таких умов:

Оплата товарів критичного імпорту, які призначені для оборони країни (дрони, бронежилети тощо).
Увага! Фізичні особи можуть переказувати іноземну валюту для товарів критичного імпорту за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 000 грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).
Операції з оплати витрат на лікування в медичних закладах іноземної держави, оплати витрат на транспортування хворих, оплати витрат, пов’язаних зі смертю громадян за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання).
З 21.03.2022 дозволено здійснювати перерахування коштів за навчання на рахунки навчальних закладів іноземної держави (без обмежень за сумою).
З 09.05.2022 дозволено здійснювати перекази за кордон із метою виплати аліментів.
З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць.

Ситуація постійно змінюється, тому рекомендуємо стежити за оновленням інформації.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 11:08

antey718
Дякую
"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?
Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.
І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?
Hennady
 
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