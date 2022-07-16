Hennady написав:antey718
Дякую
"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?
Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.
І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?
Так треба надавати документи. Ще переказувати валюту родичам зараз дозволяють монобанк і аваль, Моно тільки всередині банку, а Аваль і на інші банки в Україні, там потрібні тільки документи про родинний зв'язок.