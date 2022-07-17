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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:10

  Hennady написав:antey718
Дякую
"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?
Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.
І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?

Так треба надавати документи. Ще переказувати валюту родичам зараз дозволяють монобанк і аваль, Моно тільки всередині банку, а Аваль і на інші банки в Україні, там потрібні тільки документи про родинний зв'язок.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:57

Давно не юзал УНИ бегемота и с удивлением обнаружил что дорожки хоть на ПУМБ, хоть через приват-вклад теперь за мой счет 1% :(
И карт теперь только до 6 штук можно открывать бесплатно за год ..
Если ошибаюсь, поправьте плиз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:05

Мне интересно другое, что должно было произойти такого, чтобы человек находясь в здравом состоянии ума не пользуясь давно вдруг начать смотреть опять в сторону этого... #зеленоголайна? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова? :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:13

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?

Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.
Вы по сути впорса что-то лучше напишите.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:23

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?


Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.
получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджитал
каждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.
Че так? ковид да война .
Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.
пенс ВА не переживет.
Goodman
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