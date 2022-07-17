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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лип, 2022 12:10
Hennady написав:antey718
Дякую
"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?
Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.
І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?
Так треба надавати документи. Ще переказувати валюту родичам зараз дозволяють монобанк і аваль, Моно тільки всередині банку, а Аваль і на інші банки в Україні, там потрібні тільки документи про родинний зв'язок.
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antey718
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Додано: Нед 17 лип, 2022 07:57
Давно не юзал УНИ бегемота и с удивлением обнаружил что дорожки хоть на ПУМБ, хоть через приват-вклад теперь за мой счет 1%
И карт теперь только до 6 штук можно открывать бесплатно за год ..
Если ошибаюсь, поправьте плиз.
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ВIВ
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:05
Мне интересно другое, что должно было произойти такого, чтобы человек находясь в здравом состоянии ума не пользуясь давно вдруг начать смотреть опять в сторону этого... #зеленоголайна? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?
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WallNutPen
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:13
WallNutPen написав:
тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?
Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.
Вы по сути впорса что-то лучше напишите.
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ВIВ
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:23
WallNutPen написав:
Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?
Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.
получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджитал
каждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.
Че так? ковид да война .
Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.
пенс ВА не переживет.
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Goodman
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:06
ВIВ написав: WallNutPen написав:
тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?
Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.
Вы по сути впорса что-то лучше напишите.
Денежка зашла на Уни? Почему не на кдв - сняли бы налом без проблем. С Уни можно на месяц на депо и снять потом с кдв. Это если действительно разовый заход денег. Но вы ж спрашиваете сколько максимально карт можно выпустить - это как-то не вяжется с судом. Да тут писали что только 6 карт в год можно получить. Но это было до войны. Могли и ужесточить.
По тропинкам - осталась вроде бесплатная на коня (но именно на нео) - но с него потом выход бесплатный максимум в 30 к в месяц (по 10 АТМ, Сэп и р2р). Остальные тропы или закрыты или окомишены
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Нед 17 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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WallNutPen
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:09
Goodman написав: WallNutPen написав:
Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?
Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.
получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджитал
каждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.
Че так? ковид да война .
Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.
пенс ВА не переживет.
Ну в вашей ситуации человек и жил с "приватом в сердце". По таким все понятно хотя их и немного жалко - они теряют из-за своей лени, своего страха, своей фин.безграмотности. Но это классический клиент бегемота. Он для них и существует. Я же писал о человеке который я так понимаю не пользовал приват довольно долго а теперь ему вдруг интересно сколько максимум можно взять карт. И я ещё понимаю если это был финансовый турист скажем в апреле. Но при нынешних курсах приват далеко не айс
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WallNutPen
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