Додано: Нед 17 лип, 2022 09:06

ВIВ написав: WallNutPen написав: тобы появилось опять желание туда вляпаться снова? тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?

Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.

Вы по сути впорса что-то лучше напишите. Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.Вы по сути впорса что-то лучше напишите.

Денежка зашла на Уни? Почему не на кдв - сняли бы налом без проблем. С Уни можно на месяц на депо и снять потом с кдв. Это если действительно разовый заход денег. Но вы ж спрашиваете сколько максимально карт можно выпустить - это как-то не вяжется с судом. Да тут писали что только 6 карт в год можно получить. Но это было до войны. Могли и ужесточить.По тропинкам - осталась вроде бесплатная на коня (но именно на нео) - но с него потом выход бесплатный максимум в 30 к в месяц (по 10 АТМ, Сэп и р2р). Остальные тропы или закрыты или окомишены