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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 112113114115 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.1 5 19 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 3 2- Погане. Некомпетентне. 11% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 32% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Суб 16 лип, 2022 12:10 Hennady написав: antey718

Дякую

"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?

Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.

І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи? Дякую"З 21.03.2022 дозволено здійснювати P2P-перекази до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць." - дозволено на вищевказані потреби чи на будь-які?Мені треба рідній сестрі переслати. Крипта і всяке таке не підходить.І як банк буде знати чи це на лікування чи на навчання, треба попередньо надавати документи?

Так треба надавати документи. Ще переказувати валюту родичам зараз дозволяють монобанк і аваль, Моно тільки всередині банку, а Аваль і на інші банки в Україні, там потрібні тільки документи про родинний зв'язок. Так треба надавати документи. Ще переказувати валюту родичам зараз дозволяють монобанк і аваль, Моно тільки всередині банку, а Аваль і на інші банки в Україні, там потрібні тільки документи про родинний зв'язок. antey718 Повідомлень: 764 З нами з: 03.08.13 Подякував: 49 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 07:57

И карт теперь только до 6 штук можно открывать бесплатно за год ..

Если ошибаюсь, поправьте плиз. Давно не юзал УНИ бегемота и с удивлением обнаружил что дорожки хоть на ПУМБ, хоть через приват-вклад теперь за мой счет 1%И карт теперь только до 6 штук можно открывать бесплатно за год ..Если ошибаюсь, поправьте плиз. ВIВ

Повідомлень: 584 З нами з: 03.02.21 Подякував: 10 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 08:05 Мне интересно другое, что должно было произойти такого, чтобы человек находясь в здравом состоянии ума не пользуясь давно вдруг начать смотреть опять в сторону этого... #зеленоголайна? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова? WallNutPen Повідомлень: 615 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 08:13 Re: ПриватБанк WallNutPen написав: тобы появилось опять желание туда вляпаться снова? тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?

Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.

Вы по сути впорса что-то лучше напишите. Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.Вы по сути впорса что-то лучше напишите. ВIВ

Повідомлень: 584 З нами з: 03.02.21 Подякував: 10 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 08:23 Re: ПриватБанк WallNutPen написав: Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?



Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.

получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджитал

каждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.

Че так? ковид да война .

Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.

пенс ВА не переживет. Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджиталкаждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.Че так? ковид да война .Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.пенс ВА не переживет. Goodman

Повідомлень: 5135 З нами з: 23.11.14 Подякував: 720 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 09:06 ВIВ написав: WallNutPen написав: тобы появилось опять желание туда вляпаться снова? тобы появилось опять желание туда вляпаться снова?

Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.

Вы по сути впорса что-то лучше напишите. Да мало ли что, ну к примеру денежка по суду зашла. Суд тянулся 4 года, я и забыл про него, а реквизиты там приватовские были указаны.Вы по сути впорса что-то лучше напишите.

Денежка зашла на Уни? Почему не на кдв - сняли бы налом без проблем. С Уни можно на месяц на депо и снять потом с кдв. Это если действительно разовый заход денег. Но вы ж спрашиваете сколько максимально карт можно выпустить - это как-то не вяжется с судом. Да тут писали что только 6 карт в год можно получить. Но это было до войны. Могли и ужесточить.

По тропинкам - осталась вроде бесплатная на коня (но именно на нео) - но с него потом выход бесплатный максимум в 30 к в месяц (по 10 АТМ, Сэп и р2р). Остальные тропы или закрыты или окомишены Денежка зашла на Уни? Почему не на кдв - сняли бы налом без проблем. С Уни можно на месяц на депо и снять потом с кдв. Это если действительно разовый заход денег. Но вы ж спрашиваете сколько максимально карт можно выпустить - это как-то не вяжется с судом. Да тут писали что только 6 карт в год можно получить. Но это было до войны. Могли и ужесточить.По тропинкам - осталась вроде бесплатная на коня (но именно на нео) - но с него потом выход бесплатный максимум в 30 к в месяц (по 10 АТМ, Сэп и р2р). Остальные тропы или закрыты или окомишены Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 17 лип, 2022 09:10, всього редагувалось 1 раз. WallNutPen Повідомлень: 615 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 09:09 Goodman написав: WallNutPen написав: Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?



Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.

получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджитал

каждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.

Че так? ковид да война .

Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.

пенс ВА не переживет. Пенсионер, малоподвижний и противопоказано нервозность.получает пенсию, карте срок пришел конец - перешел на диджиталкаждую пенсию через тропу на ПуМБ и на карман.Че так? ковид да война .Че Приват? а куда? единственний устойчивий банк без всяких тараканов.пенс ВА не переживет.

Ну в вашей ситуации человек и жил с "приватом в сердце". По таким все понятно хотя их и немного жалко - они теряют из-за своей лени, своего страха, своей фин.безграмотности. Но это классический клиент бегемота. Он для них и существует. Я же писал о человеке который я так понимаю не пользовал приват довольно долго а теперь ему вдруг интересно сколько максимум можно взять карт. И я ещё понимаю если это был финансовый турист скажем в апреле. Но при нынешних курсах приват далеко не айс Ну в вашей ситуации человек и жил с "приватом в сердце". По таким все понятно хотя их и немного жалко - они теряют из-за своей лени, своего страха, своей фин.безграмотности. Но это классический клиент бегемота. Он для них и существует. Я же писал о человеке который я так понимаю не пользовал приват довольно долго а теперь ему вдруг интересно сколько максимум можно взять карт. И я ещё понимаю если это был финансовый турист скажем в апреле. Но при нынешних курсах приват далеко не айс WallNutPen Повідомлень: 615 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 10:33 WallNutPen написав: Мне интересно другое, что должно было произойти такого, чтобы человек находясь в здравом состоянии ума не пользуясь давно вдруг начать смотреть опять в сторону этого... #зеленоголайна? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова? Мне интересно другое, что должно было произойти такого, чтобы человек находясь в здравом состоянии ума не пользуясь давно вдруг начать смотреть опять в сторону этого... #зеленоголайна? Банков вроде меньше не стало, услуги они по прежнему предоставляют примерно на том же уровне - что должно произойти чтобы появилось опять желание туда вляпаться снова?



это "#зеленеЛайно", как здесь выражаются - из немногих банков, который давал и в принципе еще дает, купить людям немного валюты (некоторым даже много, чего не стоило бы делать) по льготным курсам (кому надо тот знает как). Банкоматы выдают деньги нормально, валюта выдается без вопросов, да - здесь нет кешбека (но я не гоняюсь за пару копейками профита (универсальной картой в качестве кредитки не пользуюсь если что); у тех у кого есть доступ к терминалам и прокручивать свои кредитные карты на много десятков - сотен тысяч гривень в месяц по кешбечным программах - тому конечно да, здесь делать вообще нечего). Во время войны показал, что работает устойчиво и гораздо лучше других.

Проблемы конечно тоже есть, например, дозвониться нельзя быстро (раньше в этом плане было лучше), депозитные ставки околонулевые или что-то другое (да мне тоже не нравится такой уровень ставок, но держать валюту под чуть повышенный процент где-то в альфа-банке, или не дай боже где-то в банке сич или мотор-банке как-то желания вообще нет).

Нет дыбильной системы начисления оверов, которые меня просто бесят. В том числе когда перекидываешь например деньги на карту, чуть позже снимаешь в банкомате, и банчик тебе овер начислит (это типа я должен ждать следующего дня чтобы не начислило). Или пересчет покупок по другому курсу через пару дней - треш.

А так такие же самые проблемы как и везде+-.

Спокойно можно на текущем счету держать валюту (да, по 0 процентов, но мне лично по большому счету и без разницы 0, 1, 2 или даже 3 процента; - для заработка существуют другие способы). И , очень важно, в ЛЮБОЙ момент могу ее забрать, предварительно заказав (а не идти ногами или звонить в свое отделение чтобы сначала заказать, а на следующий день опять идти, могут еще спросить "а вы звонили заказывали на горячей линии, что-то мы не видим что вы заказывали" или что типа "мы вам завтра перезвоним когда будет валюта", а когда наступает завтра никто даже и не шевелился перезванивать). Ну а если госбанк не будет отдавать валюту, то большинство остальных тем более не будут ее отдавать (несмотря на то что она у вас лежала на текущем счету под 1 или 2 процента в год )

Есть тоже с чем сравнивать. Но это мое личное мнение.

Нормальный банк. Мне просто кажется что у нас действительно периодически зажираются люди.

п.с. еще бы сделали интеграцию с криптой, т.е возможность хранения монет - то вообще красота была бы (но с некоторыми определенными "но"). это "#зеленеЛайно", как здесь выражаются - из немногих банков, который давал и в принципе еще дает, купить людям немного валюты (некоторым даже много, чего не стоило бы делать) по льготным курсам (кому надо тот знает как). Банкоматы выдают деньги нормально, валюта выдается без вопросов, да - здесь нет кешбека (но я не гоняюсь за пару копейками профита (универсальной картой в качестве кредитки не пользуюсь если что); у тех у кого есть доступ к терминалам и прокручивать свои кредитные карты на много десятков - сотен тысяч гривень в месяц по кешбечным программах - тому конечно да, здесь делать вообще нечего). Во время войны показал, что работает устойчиво и гораздо лучше других.Проблемы конечно тоже есть, например, дозвониться нельзя быстро (раньше в этом плане было лучше), депозитные ставки околонулевые или что-то другое (да мне тоже не нравится такой уровень ставок, но держать валюту под чуть повышенный процент где-то в альфа-банке, или не дай боже где-то в банке сич или мотор-банке как-то желания вообще нет).Нет дыбильной системы начисления оверов, которые меня просто бесят. В том числе когда перекидываешь например деньги на карту, чуть позже снимаешь в банкомате, и банчик тебе овер начислит (это типа я должен ждать следующего дня чтобы не начислило). Или пересчет покупок по другому курсу через пару дней - треш.А так такие же самые проблемы как и везде+-.Спокойно можно на текущем счету держать валюту (да, по 0 процентов, но мне лично по большому счету и без разницы 0, 1, 2 или даже 3 процента; - для заработка существуют другие способы). И , очень важно, в ЛЮБОЙ момент могу ее забрать, предварительно заказав (а не идти ногами или звонить в свое отделение чтобы сначала заказать, а на следующий день опять идти, могут еще спросить "а вы звонили заказывали на горячей линии, что-то мы не видим что вы заказывали" или что типа "мы вам завтра перезвоним когда будет валюта", а когда наступает завтра никто даже и не шевелился перезванивать). Ну а если госбанк не будет отдавать валюту, то большинство остальных тем более не будут ее отдавать (несмотря на то что она у вас лежала на текущем счету под 1 или 2 процента в годЕсть тоже с чем сравнивать. Но это мое личное мнение.Нормальный банк. Мне просто кажется что у нас действительно периодически зажираются люди.п.с. еще бы сделали интеграцию с криптой, т.е возможность хранения монет - то вообще красота была бы (но с некоторыми определенными "но"). Alex2007 1

Повідомлень: 3557 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1728 раз. Подякували: 1585 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 лип, 2022 11:17 Вот читаю про "Зелене л...но" и не соглашусь.Есть много карт, но для сравнения возьму Приват и Моно. Кто как вёл себя за эти месяцы.

До войны: Приват-кред.лим 50000, Моно-100000. Они были не нужны, никогда их не просил, сами давали.

24.02.-карточка Моно не работала вообще. Нигде. Ни за свои, ни за кредитные. Приват-как часы.

25.02.-Моно обнуляет кред.лим. Приват-как было 50000 так и есть.

Конец февраля-Моно устанавливает кред.лим.10000 с кучей ограничений (снимать нельзя, переводить нельзя и т.п.). Приват-лимит 50000, делай с ним что хочешь.

Потом Моно первый ограничил переводы на загран.карты. Приват до июля вообще был чуть не единственным банком, кто позволял что-то переводить и по норм.курсу. Уже не буду вспоминать, что давал кредитные каникулы, да и сейчас сниженный процент для тех, кто выпал из грейса.

Короче, если Приват "Зелене л...о", то какое ж тогда "Л..но" Моно? DONALD Повідомлень: 336 З нами з: 23.06.16 Подякував: 34 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 112113114115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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