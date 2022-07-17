Додано: Нед 17 лип, 2022 12:11

WallNutPen написав: Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги. Банки разные нужны - приват вам полностью подходит. И банку тоже надо жить чтобы платить руководству и персоналу зарплаты за счёт тех кто тут держит денежку. Уважаю ваше решение хотя и признаю, что не понимаю его. Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги. Банки разные нужны - приват вам полностью подходит. И банку тоже надо жить чтобы платить руководству и персоналу зарплаты за счёт тех кто тут держит денежку. Уважаю ваше решение хотя и признаю, что не понимаю его.

То что банки разные нужны - у меня есть и другие банки (около десятка, было и чуть больше, но я их ранее позакрывал ибо не вижу в них смысла). Поэтому тоже есть с чем сравнивать. Везде есть свои особенности и проблемы.В общем, это сродни спору кто лучше Петя или Вова, - почти тоже самое.Или также само как и хранить сейчас гривну под окуенные проценты в банках под повышенные проценты с рисками девала и пападания в фонд - и зачем мне такое счастье.Просто помимо бсу есть другие уровни, в которых есть желание разбираться; но нет желания досконально разбираться в тех крохах, которые дают банки например, по своим кешбекам и нет желания бежать открывать карту где по какой-то категории дают на 1 процент кешбека больше. Но если людям нравиться, или у них есть свободные терминалы (там я не отрицаю, что солидная прибавка есть, у меня таких терминалов нет) - ну ради бога. Или там, прогон денег через сервисы и т.д. - ну кому-то удается почти промышленно - ну ок.А как сэкономить на комиссиях при переводах я в курсе. Ну а если вам повезло иметь карту, где сейчас можно "покупать" валюту - тогда искренне поздравляю.В общем, пусть будет каждый при своем мнении. Каждому свое.п.с. И врядли моя нога вступит на порог Альфа-Банка, по двум причинам, имеет отношение к рашке, как бы там его не отмывали от этого следа, стремный и крайне хитрожепый банк, и по нему плачет либо фонд, либо национализация с продажей и сменой названия для полного отмыва.