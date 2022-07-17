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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:11

  WallNutPen написав:Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги. Банки разные нужны - приват вам полностью подходит. И банку тоже надо жить чтобы платить руководству и персоналу зарплаты за счёт тех кто тут держит денежку. Уважаю ваше решение хотя и признаю, что не понимаю его.


То что банки разные нужны - у меня есть и другие банки (около десятка, было и чуть больше, но я их ранее позакрывал ибо не вижу в них смысла). Поэтому тоже есть с чем сравнивать. Везде есть свои особенности и проблемы.
В общем, это сродни спору кто лучше Петя или Вова, - почти тоже самое.
Или также само как и хранить сейчас гривну под окуенные проценты в банках под повышенные проценты с рисками девала и пападания в фонд - и зачем мне такое счастье. :D
Просто помимо бсу есть другие уровни, в которых есть желание разбираться; но нет желания досконально разбираться в тех крохах, которые дают банки например, по своим кешбекам и нет желания бежать открывать карту где по какой-то категории дают на 1 процент кешбека больше. Но если людям нравиться, или у них есть свободные терминалы (там я не отрицаю, что солидная прибавка есть, у меня таких терминалов нет) - ну ради бога. Или там, прогон денег через сервисы и т.д. - ну кому-то удается почти промышленно - ну ок.
А как сэкономить на комиссиях при переводах я в курсе. Ну а если вам повезло иметь карту, где сейчас можно "покупать" валюту - тогда искренне поздравляю.
В общем, пусть будет каждый при своем мнении. Каждому свое. :wink:
п.с. И врядли моя нога вступит на порог Альфа-Банка, по двум причинам, имеет отношение к рашке, как бы там его не отмывали от этого следа, стремный и крайне хитрожепый банк, и по нему плачет либо фонд, либо национализация с продажей и сменой названия для полного отмыва. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 17 лип, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:29

Re: ПриватБанк

  Alex2007 написав:И врядли моя нога вступит на порог Альфа-Банка
правильно, https://t.me/sensebank/12160
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:46

Re: ПриватБанк

Коллеги подскажите, а бесплатная тропинка на ПУМБ уже закрыта, а есть другие варианты на другие банки без комисса, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:50

  тарасов написав:Коллеги подскажите, а бесплатная тропинка на ПУМБ уже закрыта, а есть другие варианты на другие банки без комисса, спс.


viewtopic.php?p=5459676#p5459676
Дией виртуальная неотропа открывается.Лимит 10к в месяц на аккаунт.Зарубят её и будет дописались :lol:
Снова начнем свиньей по 10грн. в день на КДВ откладывать 8)
ну и https://ru.otpbank.com.ua/about/informa ... repayment/ раньше работало
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:09

  WallNutPen написав:Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги.


Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:
"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.
-В каком стиле рисуешь?
-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается" :D
DONALD
 
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