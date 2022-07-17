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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.1 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:50

  тарасов написав:Коллеги подскажите, а бесплатная тропинка на ПУМБ уже закрыта, а есть другие варианты на другие банки без комисса, спс.


viewtopic.php?p=5459676#p5459676
Дией виртуальная неотропа открывается.Лимит 10к в месяц на аккаунт.Зарубят её и будет дописались :lol:
Снова начнем свиньей по 10грн. в день на КДВ откладывать 8)
ну и https://ru.otpbank.com.ua/about/informa ... repayment/ раньше работало
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:09

  WallNutPen написав:Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги.


Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:
"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.
-В каком стиле рисуешь?
-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается" :D
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:50

  DONALD написав:
  WallNutPen написав:Алекс2007 и Дональд - выше писал, что есть категории людей для которых #зеленелайно наше ВСЬО. Без обид, но мой пост был адресован тем кто хоть немного продвинулся дальше в "пищевой цепочке бсу" чтобы уже обходится без всех прелестей ненавязчивого сервиса привата и научился считать свои деньги.


Чем-то напомнило диалог из клипа известной в прошлом песни:
"-И сейчас вот снимаю хату. Рисую потихоньку.
-В каком стиле рисуешь?
-Да, вообще в разных стилях. Ну такие, знаешь, более пастельные тона. Просто очень трудно объяснять человеку, который в этом не разбирается" :D

Ну как бы понимаете, я не такой ценитель разных сортов "лайна" чтобы обсуждать их вкусовые особенности и пищевые ценности с тем кто действительно их ценит. Благо у меня есть достаточно времени, чтобы сравнивать разные банковские продукты и достаточно знаний и опыта чтобы выбирать то что действительно и лучше, и дешевле, и мне нужнее из ВСЕГО многообразия БСУ, которая в реальности шире чем только моня с приватом. Поэтому я сознательно не собираюсь никому ничего тут доказывать, какие бы это ассоциации с творчеством "Ленинграда" у кого-либо не вызывало. Нравится это ... - ну ваш выбор. Еще раз - мой пост не был изначально адресован "поклонникам привата". И с тем кому мой пост был адресован - мы уже выяснили все моменты в личке. А тем кому не нравится само понятие #зеленелайно - просто предлагаю поинтересоваться по каким таким обстоятельствам приват был ним награжден (ключевое слово "стейки")- ИМХО абсолютно заслужено!
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 15:10

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:Ну как бы понимаете, я не такой ценитель разных сортов "лайна" чтобы обсуждать их вкусовые особенности и пищевые ценности с тем кто действительно их ценит.

Не похоже :) На форуме не так уж много пользователей, которые поднимают тему "лайна" в том числе безотносительно к поставленному вопросу и ситуации, в которой находится тот или иной пользователь/клиент банка.
ingtrans
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